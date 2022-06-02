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Артём Мальцев объяснил, почему ушёл в группу Юрия Бородавко

Артём Мальцев объяснил, почему ушёл в группу Юрия Бородавко
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Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете лыжник сборной России Артём Мальцев рассказал, почему решил перейти в группу старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко. В сезоне-2021/2022 Мальцев тренировался под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера, который по окончании сезона ушёл из сборной России.

«Я подходил к Елене Валерьевне Вяльбе, она сказала: «Выбирай сам, в какую группу идти». Сказала, могу пойти к любому тренеру, что у меня у одного есть такая привилегия выбора. Я подумал, что надо идти к Юрию Викторовичу, потому что ребята сильные, есть за кем тянуться», — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

В группе Бородавко, помимо Мальцева, тренируются Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

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