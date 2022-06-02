Артём Мальцев объяснил, почему ушёл в группу Юрия Бородавко

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете лыжник сборной России Артём Мальцев рассказал, почему решил перейти в группу старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко. В сезоне-2021/2022 Мальцев тренировался под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера, который по окончании сезона ушёл из сборной России.
«Я подходил к Елене Валерьевне Вяльбе, она сказала: «Выбирай сам, в какую группу идти». Сказала, могу пойти к любому тренеру, что у меня у одного есть такая привилегия выбора. Я подумал, что надо идти к Юрию Викторовичу, потому что ребята сильные, есть за кем тянуться», — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».
В группе Бородавко, помимо Мальцева, тренируются Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022:
- 2 июня 2022
-
17:17
-
16:37
-
16:32
-
14:03
-
12:03
- 1 июня 2022
-
23:30
-
22:39
- 31 мая 2022
-
16:31
-
15:04
-
13:33
-
12:58
-
12:37
- 30 мая 2022
-
14:15
- 29 мая 2022
-
14:17
- 28 мая 2022
-
20:50
-
18:33
-
12:15
-
11:41
- 27 мая 2022
-
22:23
-
21:54
-
15:55
-
15:33
-
12:37
- 26 мая 2022
-
21:15
-
19:27
-
16:47
-
16:18
-
16:02
-
15:17
-
15:16
-
14:43
-
14:07
-
14:02
-
13:54
-
13:45