Артём Мальцев объяснил, почему ушёл в группу Юрия Бородавко

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете лыжник сборной России Артём Мальцев рассказал, почему решил перейти в группу старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко. В сезоне-2021/2022 Мальцев тренировался под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера, который по окончании сезона ушёл из сборной России.

«Я подходил к Елене Валерьевне Вяльбе, она сказала: «Выбирай сам, в какую группу идти». Сказала, могу пойти к любому тренеру, что у меня у одного есть такая привилегия выбора. Я подумал, что надо идти к Юрию Викторовичу, потому что ребята сильные, есть за кем тянуться», — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

В группе Бородавко, помимо Мальцева, тренируются Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: