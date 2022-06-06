Александр Большунов впервые за два месяца опубликовал пост в соцсетях. Фото

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов впервые за два месяца выложил пост в своих соцсетях. Предпоследний его пост датирован 10 апреля.

Большунов рассказал и показал, как готовится к новому сезону.

«180 км по очень интересному и сложному маршруту! Такие тренировки выводят на новый уровень», — подписал он соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива александра большунова

Фото: из личного архива александра большунова

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 25-летний Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, в эстафете и в усечённом марафоне, а также завоевал серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

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