Александр Большунов впервые за два месяца опубликовал пост в соцсетях. Фото

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов впервые за два месяца выложил пост в своих соцсетях. Предпоследний его пост датирован 10 апреля.
Большунов рассказал и показал, как готовится к новому сезону.
«180 км по очень интересному и сложному маршруту! Такие тренировки выводят на новый уровень», — подписал он соответствующие фотографии.
Фото: из личного архива александра большунова
Фото: из личного архива александра большунова
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 25-летний Александр Большунов стал олимпийским чемпионом в скиатлоне, в эстафете и в усечённом марафоне, а также завоевал серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.
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