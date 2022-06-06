Александр Большунов рассказал об отношениях с Йоханнесом Клебо
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, какие у него отношения с пятикратным чемпионом ОИ Йоханнесом Клебо. По словам Большунова, раньше отношений практически не было, а теперь их и вовсе нет, потому что российских лыжников отстранили от международных соревнований.
«Сейчас [отношений с Клебо] вообще нет. До этого их практически не было, всё-таки реально мы с ним можем встретиться взглядами только перед стартом.
Я понимаю, что хочу его обогнать, он понимает, что хочет обогнать меня. Взгляд — секунды две — и сразу расходимся, больше не разговариваем, а выясняем отношения по ходу гонки», — цитирует Большунова ТАСС.
Провокация финнов против сборной России по лыжным гонкам:
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