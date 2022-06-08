«Пусть мир смотрит на этих сопливых астматиков». Трефилов — о норвежских лыжниках

Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Игр-2016, вспомнил о нежелании норвежских лыжников по различным причинам соревноваться с соперниками из России.

«Я знаю, что больше всех против России в лыжах выступали норвежцы. Громкие слова говорили. Ну, хорошо, пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков. Вот конкретно им я не верю, хотя они и лидеры. Потому и могут себе позволить громко говорить. В лыжных гонках – лошадиные нагрузки. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут. Ну, так только русским нельзя, тебя через пять лет поймают и накажут. А мы в итоге смотрим на гимнастку, похожую на мужика, только усы прилепить. Она побеждает, а мир аплодирует», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Трефиловым читайте на «Чемпионате» 8 июня в 11:00.