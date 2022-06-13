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Иверсен: лыжные гонки станут скучными без россиян. КМ будет похож на чемпионат Норвегии!

Иверсен: лыжные гонки станут скучными без россиян. КМ будет похож на чемпионат Норвегии!
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Четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России.

«Если говорить только о спортивной стороне вопроса, то лыжные гонки станут довольно скучными без Александра Большунова и других россиян на старте. Именно Россия и Норвегия в последние годы главенствовали в лыжных гонках, так что зима может показаться скучной.

Кубок мира будет похож на чемпионат Норвегии! Мы могли бы сами его устроить, пригласив к нам Ийво Нисканена и Вильяма Порома, тогда было бы ещё лучше.

Никто не знает, чего ожидать в будущем, и мы не сможем забыть того, что было. Я думаю, что пройдёт ещё много времени, прежде чем мы увидим россиян на старте», — приводит слова Иверсена TV2.

Лыжные гонки летят к полному саморазрушению. Без России это второсортный вид спорта Лыжные гонки летят к полному саморазрушению. Без России это второсортный вид спорта
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