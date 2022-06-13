Иверсен: лыжные гонки станут скучными без россиян. КМ будет похож на чемпионат Норвегии!
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о том, что следующий сезон Кубка мира может пройти без представителей России.
«Если говорить только о спортивной стороне вопроса, то лыжные гонки станут довольно скучными без Александра Большунова и других россиян на старте. Именно Россия и Норвегия в последние годы главенствовали в лыжных гонках, так что зима может показаться скучной.
Кубок мира будет похож на чемпионат Норвегии! Мы могли бы сами его устроить, пригласив к нам Ийво Нисканена и Вильяма Порома, тогда было бы ещё лучше.
Никто не знает, чего ожидать в будущем, и мы не сможем забыть того, что было. Я думаю, что пройдёт ещё много времени, прежде чем мы увидим россиян на старте», — приводит слова Иверсена TV2.
Комментарии
- 13 июня 2022
-
23:51
-
23:38
-
14:01
-
08:50
- 12 июня 2022
-
23:54
-
13:34
-
12:51
-
00:49
- 11 июня 2022
-
22:56
-
11:31
-
11:15
-
11:01
-
10:52
- 10 июня 2022
-
22:05
-
13:03
-
11:58
-
11:00
-
10:37
-
10:22
-
09:32
-
09:02
-
00:22
-
00:10
- 9 июня 2022
-
23:44
-
20:43
-
13:37
-
00:43
- 8 июня 2022
-
21:45
-
21:37
-
21:27
-
21:11
-
21:10
-
17:17
-
17:13
-
15:00
Партнерский контент