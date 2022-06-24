У норвежского лыжника Пола Голберга украли два велосипеда общей стоимостью € 8 тыс.

Норвежский лыжник Пол Голберг сообщил, что у него украли два тренировочных велосипеда на сумму € 8 тыс.

«Это было неприятно. Имущество застраховано, но не хочется тратить на всё это своё время.

У меня есть видеозапись с грабителями. Пять человек попали в здание и вышли из него с велосипедами. В ту ночь я проснулся и думал, что в здании кто-то есть, но не уделил этому достаточно внимания и заснул. Вероятно, именно в ту ночь произошло ограбление. Сейчас я не чувствую себя в опасности», — приводит слова Голберга TV2.

Отметим, что после переезда Голберга в дом пять лет назад там произошло пять краж со взломом. Велосипеды крали в общей сложности семь раз.

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