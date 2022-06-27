«Когда даже разгрузка как праздник». Юлия Ступак выложила свежее фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Снимок сделан в Малиновке, где тренируется национальная команда России.
«Когда даже разгрузка для тебя как праздник», — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива юлии ступак
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Всего у сборной России по лыжным гонкам 11 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
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