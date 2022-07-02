«Как вы восстанавливаетесь после тренировок?» Александр Большунов опубликовал новое фото

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал в социальных сетях новое фото с тренировочного сбора в «Малиновке».

«Как вы восстанавливаетесь после тренировок?» — подписал фото Большунов.

Фото: из личного архива Александра Большунова

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

Напомним, 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона. Примут ли они участие в следующем, на данный момент неизвестно.