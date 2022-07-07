Йоханнес Клебо и французский лыжник вместе тренируются на лыжероллерах

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото с тренировки на лыжероллерах. На снимке Йоханнес запечатлён вместе с французским лыжником Лукой Шанава — победителем и призёром этапов Кубка мира. Спортсмены проводят тренировочный сбор в Тронхейме (Норвегия).

«Показываю истинное лицо Тронхейма этому парню. Вы выбрали лучшую неделю для посещения. Приятно, что вы здесь! Увидимся во Французских Альпах», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.