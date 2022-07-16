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«До последнего не говорил Вяльбе». Турышев — о реакции главы ФЛГР на его уход из сборной

«До последнего не говорил Вяльбе». Турышев — о реакции главы ФЛГР на его уход из сборной
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как его уход из сборной восприняла глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Турышев продолжит работу в команде Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

«Признаюсь, я до последнего момента не хотел говорить об уходе Елене Валерьевне, до окончания чемпионата России в Сыктывкаре, чтобы спокойно доработать сезон и не загружать личными проблемами. Я даже спросил совета у Маркуса, когда мне поговорить с ней, и он сказал – после Олимпиады. Но так получилось, что уже в ноябре Маркус поговорил и с Вяльбе, и с менеджером сборной России Юрием Анатольевичем Чарковским, рассказал им про мою ситуацию и моё решение.

А я поговорил с Еленой Валерьевной в Сыктывкаре, как и планировал. Она всё поняла. И сказала – если жена не будет против твоего присутствия, приезжай в расположение сборной зимой в качестве тест-пилота и помощника тренера. Мы очень тепло расстались», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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