«До последнего не говорил Вяльбе». Турышев — о реакции главы ФЛГР на его уход из сборной

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как его уход из сборной восприняла глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Турышев продолжит работу в команде Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

«Признаюсь, я до последнего момента не хотел говорить об уходе Елене Валерьевне, до окончания чемпионата России в Сыктывкаре, чтобы спокойно доработать сезон и не загружать личными проблемами. Я даже спросил совета у Маркуса, когда мне поговорить с ней, и он сказал – после Олимпиады. Но так получилось, что уже в ноябре Маркус поговорил и с Вяльбе, и с менеджером сборной России Юрием Анатольевичем Чарковским, рассказал им про мою ситуацию и моё решение.

А я поговорил с Еленой Валерьевной в Сыктывкаре, как и планировал. Она всё поняла. И сказала – если жена не будет против твоего присутствия, приезжай в расположение сборной зимой в качестве тест-пилота и помощника тренера. Мы очень тепло расстались», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.