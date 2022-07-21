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Ступак объяснила, почему выбрала группу Бородавко после ухода из сборной Крамера

Ступак объяснила, почему выбрала группу Бородавко после ухода из сборной Крамера
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак объяснила, почему после прекращения работы с Маркусом Крамером перешла в группу тренера сборной России Юрия Бородавко.

«Все меня спрашивают: зачем ты пришла именно в эту группу? И меня радует тот факт, что я с полной уверенностью отвечаю: потому что это был мой выбор, я этого захотела. Это был осознанный выбор взрослого человека, очень взвешенный, так как на данный момент это сильнейшая группа и сильнейший тренер в России. Честно говоря, сомнений у меня не было.

Меня часто все спрашивают, для примера вырву фразу из контекста: тебя тренировать – только портить. Очень много фраз подобных было. А у Юрия Викторовича надо очень большой упор делать на тренировки. Везде в профессиональном спорте надо так делать, но у Юрия Викторовича нагрузка серьёзнее, чем у Маркуса (Крамера).

По поводу этого переживания были до первого разговора с Юрием Викторовичем. Потом он сказал, что такой нагрузки, какую сейчас делает Наташка (Наталья Непряева) с парнями, он не будет мне давать. Сейчас понимаю, что он меня не обманул. Находясь здесь, я ему очень благодарна за то время, которое он мне дал для адаптации в этой группе.

Это, наверное, мой самый большой страх: прыгнуть с места в карьер, не разобравшись, не прочувствовав ничего – сразу побежали, полетели. Для меня очень важно освоиться, и он мне даёт эту возможность. Мне кажется, это очень большая редкость.

Мне очень много чего хочется сказать в спорте. Я с виду, безусловно, компанейский человек, и, наверное, я не агрессивна на лыжне, но у меня свой темп и свой определённый стиль. Я знаю, что, даже если не стану там… самой лютейшей лыжницей, меня всё равно будут любить», – сказала Ступак в эфире телеканала «Матч».

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