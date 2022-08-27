Пеллегрино, Веснина и Нагорные поздравили Большуновых с рождением дочери

Известные представители разных видов спорта поздравили Анну и Александра Большуновых с рождением дочери.
Одним из первых стал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, оставивший несколько смайликов. Его российский коллега Александр Панжинский написал «Поздравляю молодых родителей».
«Поздравляю», — написали супруги-гимнасты Дарья и Никита Нагорные, а также Ангелина Мельникова и саблистка София Лоханова, добавив несколько радостных смайликов.
«Какое счастье. Поздравляем вас», — написала теннисистка и мама Елена Веснина.
Ранее сегодня лидер сборной России по лыжным гонкам трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сообщил, что впервые стал отцом. «Теперь у нас есть главное золото», — подписал он фото из роддома, на котором держит на руках новорождённую дочь. Имя малышки спортсмен раскрывать не стал.
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