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Пеллегрино, Веснина и Нагорные поздравили Большуновых с рождением дочери

Пеллегрино, Веснина и Нагорные поздравили Большуновых с рождением дочери
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Известные представители разных видов спорта поздравили Анну и Александра Большуновых с рождением дочери.

Одним из первых стал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, оставивший несколько смайликов. Его российский коллега Александр Панжинский написал «Поздравляю молодых родителей».

«Поздравляю», — написали супруги-гимнасты Дарья и Никита Нагорные, а также Ангелина Мельникова и саблистка София Лоханова, добавив несколько радостных смайликов.

«Какое счастье. Поздравляем вас», — написала теннисистка и мама Елена Веснина.

Ранее сегодня лидер сборной России по лыжным гонкам трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сообщил, что впервые стал отцом. «Теперь у нас есть главное золото», — подписал он фото из роддома, на котором держит на руках новорождённую дочь. Имя малышки спортсмен раскрывать не стал.

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