Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые стал отцом

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов сообщил, что впервые стал отцом.

«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», — подписал фото из родильного дома Большунов, добавив эмодзи «звезда». Из снимка также становится ясно, что у Александра и его супруги Анны Жеребятьевой родилась дочка. Имя новоиспечённый отец раскрывать не стал.

Фото: из личного архива Александра Большунова

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.