Эмиль Иверсен высказался о возможности допуска российских лыжников на Кубок мира

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о возможности допуска российских лыжников на международные старты.
После начала военной спецоперации на Украине российским лыжникам не позволили завершить выступление в Кубке мира сезона-2021/2022. Первыми за отстранение россиян ратовали норвежцы, которые не допустили их на свой домашний этап даже в нейтральном статусе. На данный момент отечественные спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.
«Так и должно быть, хотя, конечно, нет ничего хорошего в том, что они не участвуют. Вы всегда хотите соревноваться против лучших, так что без них это совсем не то же самое.
Если будет мир, я хочу, чтобы они вернулись, но при нынешнем положении вещей я этого не хочу», — приводит слова Иверсена Dagbladet.
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