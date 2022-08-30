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Эмиль Иверсен высказался о возможности допуска российских лыжников на Кубок мира

Эмиль Иверсен высказался о возможности допуска российских лыжников на Кубок мира
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Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен высказался о возможности допуска российских лыжников на международные старты.

После начала военной спецоперации на Украине российским лыжникам не позволили завершить выступление в Кубке мира сезона-2021/2022. Первыми за отстранение россиян ратовали норвежцы, которые не допустили их на свой домашний этап даже в нейтральном статусе. На данный момент отечественные спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях.

«Так и должно быть, хотя, конечно, нет ничего хорошего в том, что они не участвуют. Вы всегда хотите соревноваться против лучших, так что без них это совсем не то же самое.

Если будет мир, я хочу, чтобы они вернулись, но при нынешнем положении вещей я этого не хочу», — приводит слова Иверсена Dagbladet.

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