Россия — лидер по просмотрам телетрансляций лыжных гонок в прошлом сезоне, Норвегия – 5-я

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) представила медиакит по итогам сезона-2021/2022.

В нём, помимо прочего, подверглись анализу телетрансляции соревнований в разных странах.

Страны-лидеры по совокупным просмотрам лыжных гонок в сезоне-2021/2022:

1. Россия – 271 млн.

2. Швеция – 164 млн.

3. Германия – 148 млн.

4. Финляндия – 125 млн.

5. Норвегия – 89 млн.

Также, согласно анализу, просмотры Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022 упали на 27% по сравнению с прошлым сезоном. В общей сложности трансляции в мире посмотрели 933 млн раз – против 1,28 млрд в сезоне-2020/2021. Это худший результат за пять лет – с 2017-го общая аудитория ни разу не опускалась ниже 1,1 млрд просмотров.

Напомним, FIS отстранила российских спортсменов от последних трёх этапов Кубка мира.