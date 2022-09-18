Старт-лист женской гонки с раздельным стартом на 15 км на ЧР по лыжным гонкам в Тюмени

19 сентября состоится гонка с раздельным стартом среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Начало запланировано на 8:30 мск. Гонка пройдёт на дистанции 15 км.

Первой на старт выйдет Виктория Глебова, представляющая Тюменскую область. Далее гонку начнёт Ирина Головатюк (Московская область). Полина Буравлёва (Тюменская область) стартует третьей,

Чемпионат России по лыжным гонкам. Тюмень. Гонка с раздельным стартом. 15 км. Женщины



2. Виктория Глебова (Тюменская область)

3. Ирина Головатюк (Московская область)

4. Полина Буравлёва (Тюменская область)

12. Анастасия Кулешова (Нижегородская область)

13. Яна Кирпиченко (Алтайский край)

14. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)

15. Вероника Степанова (Камчатский край)

22. Юлия Ступак (Республика Коми)

23. Ольга Жолудева (Республика Татарстан)

31. Екатерина Смирнова (Тюменская область)