Александр Большунов прокомментировал последнее место на контрольной тренировке в Малиновке

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира россиянин Александр Большунов прокомментировал плохой результат на контрольной тренировке в Малиновке. Лыжник занял последнее место.
«На самом деле довольно быстро после старта я понял, что самочувствие не то, с которым можно максимально прорабатываться. Проехал в среднем темпе. Можно было немного быстрее пробежать на тот момент, если прямо совсем упереться, но смысла в этом не было. Я бы получил от той тренировки больше вреда, чем пользы», — рассказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.
Читайте полное интервью с Большуновым в ближайшее время на «Чемпионате».
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