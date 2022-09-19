Александр Большунов прокомментировал последнее место на контрольной тренировке в Малиновке

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира россиянин Александр Большунов прокомментировал плохой результат на контрольной тренировке в Малиновке. Лыжник занял последнее место.

«На самом деле довольно быстро после старта я понял, что самочувствие не то, с которым можно максимально прорабатываться. Проехал в среднем темпе. Можно было немного быстрее пробежать на тот момент, если прямо совсем упереться, но смысла в этом не было. Я бы получил от той тренировки больше вреда, чем пользы», — рассказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.

Читайте полное интервью с Большуновым в ближайшее время на «Чемпионате».