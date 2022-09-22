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Юрий Бородавко отреагировал на информацию о возможном допуске россиян к ЧМ-2023 по лыжам

Юрий Бородавко отреагировал на информацию о возможном допуске россиян к ЧМ-2023 по лыжам
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что россияне могут быть допущены к чемпионату мира 2023 года в Планице (Словения). Ранее об этом сообщил генсек FIS Мишель Вион.

«То, что обсуждают этот вопрос, — это уже хорошо. Не могу сказать, что наши шансы резко повышаются от этого обсуждения, нет какого-то мажорного настроения после этого обсуждения. Всё-таки FIS – это общественная организация, и все вопросы решаются голосованием.

Зная политическую обстановку в мире, зная отношение различных федераций к нашей стране, нашим спортсменам, особых иллюзий не питаю. Если будет принято положительное решение, я буду рад. У меня принцип – лучше удивиться, чем разочароваться», – сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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