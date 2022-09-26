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Йоханнес Клебо отреагировал на слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ

Йоханнес Клебо отреагировал на слова генсека FIS о возможном возвращении россиян на КМ
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо отреагировал на слова генерального секретаря FIS Мишеля Виона. Ранее Вион намекнул, что российским лыжникам могут вернуть допуск на Кубок мира.

«Ясно, что тут замешаны большие силы. Есть много мнений. И им обязательно нужно дать возможность высказать своё мнение. Так что я думаю, что теперь нам придётся подождать и посмотреть, какое решение примет FIS.

Сейчас я думаю, что трудно занять определённую позицию в этом вопросе. Я был честен в прошлом и до сих пор придерживаюсь того, о чём говорил с самого начала. И теперь FIS будет принимать решение. И я приму его», — приводит слова Клебо Dagbladet.

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