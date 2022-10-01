Вероника Степанова: серьёзно?! Господин Бах ждёт от нас отречения и покаяния?

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что организация может допустить до международных стартов россиян, дистанцировавшихся от военной спецоперации на Украине.
«Российских спортсменов могут вернуть в международный спорт, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Но есть условие: «…Речь идёт о возвращении на соревнования спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают спецоперацию…»
Серьёзно?! Господин Бах ждёт от нас отречения и покаяния?
Я смотрю на фотографию израильской спортсменки Авишаг Семберг, завоевавшей бронзовую медаль на олимпийском турнире по тхэквондо в Токио, которую приветствует её главнокомандующий, начальник штаба армии обороны Израиля генерал Авив Кохави.
Напомните, сколько антиправительственных и антивоенных заявлений пришлось сделать Авишаг, прежде чем её допустили к международным соревнованиям? Или это как-то «другое дело»?
Для ясности: я абсолютно ничего не имею против Авишаг, которая, по моему мнению, должна быть допущена к соревнованиям без каких-либо ограничений или предварительных условий. То же самое должно относиться и к нам, мистер Бах!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.
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