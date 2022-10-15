Шведский лыжник Грате объяснил, почему опасается общаться с россиянином Ретивых

Шведский лыжник Маркус Грате, выступающий в спринтерских гонках, объяснил, почему не общается со своим другом из сборной России – трёхкратным призёром чемпионатов мира в спринте Глебом Ретивых.
Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Общаюсь ли я с россиянами, с которыми дружен? Я знаю Глеба Ретивых, но я не осмеливаюсь ему писать, чтобы как-то его не подставить. Очень трудно спрашивать, что он чувствует или как видит ситуацию. Неизвестно, прослушивают его или нет. О чём ему можно или нельзя говорить, в какой он ситуации. Он ведёт себя очень сдержанно, поэтому, думаю, он хочет, чтобы всё так и оставалось. Но понятно, что мне не хватает возможности с ним разговаривать», — приводит слова Грате Aftonbladet.
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