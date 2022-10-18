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Этапы Кубка мира по сноубордингу перенесли из-за нехватки снега

Этапы Кубка мира по сноубордингу перенесли из-за нехватки снега
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) была вынуждена отменить этап Кубка мира по ски-кроссу и перенести соревнования по сноуборд-кроссу из-за нехватки снега на французском горнолыжном курорте Ле-Дё-Альпы.

Соревнования по борд-кроссу первоначально запланированные на 28-30 октября, были перенесены на 2-3 декабря. Организаторам выделили дополнительные пять недель для производства снега и подготовки площадок для приёма сноубордистов. Открытие этапов Кубка мира в ски-кроссе, которое было запланированно на 4-5 ноября в Ле-Дё-Альп состоится 7-9 декабря на французской горнолыжной станции Валь Торанс (Франция).

Французская федерация лыжного спорта и местный организационный комитет с нетерпением ждут возвращения в календари Кубка мира по лыжному кроссу. Сообщается на сайте организации.

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