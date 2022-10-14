Финских лыжников возмутили высокие штрафы за допинг. Они боятся, что их придётся платить?

Переподписание контрактов между лыжниками сборной Финляндии и национальной федерацией завершилось скандалом. Спортсмены отказались продлевать соглашения из-за условия, которое им не понравилось. Часто подобное происходит из-за деталей сотрудничества со спонсорами, но в этот раз всё по-другому. Причиной отказа финнов от новых контрактов стали слишком высокие штрафы за допинг. Они что, боятся их платить?

«Никто не может позволить себе такие суммы»

12 октября по финским СМИ разлетелась новость о том, что ключевые лыжники национальной команды не захотели переподписывать контракты с Федерацией лыжного спорта Финляндии. Они возмущены штрафом, который они должны выплатить в случае обнаружения в организме запрещённых веществ.

Подобный штраф – не нововведение, он долгие годы существует в сборной Финляндии. Так, например, в прошлом году его размер составлял € 100 тыс. (около 6,3 млн рублей). Почему же лыжники недовольны сейчас? Дело в том, что сумма штрафа была увеличена в пять раз – до € 500 тыс. (около 31,3 млн рублей). Спортсмены посчитали такой рост недопустимым.

«Идея штрафа в размере не менее полумиллиона евро была совершенно абсурдной, откровенно нахальной. В Финляндии даже в качестве компенсации за преступления не нужно платить такие суммы. Никто не может позволить себе платить такие суммы. Напрашивается вопрос, неужели федерация лыжного спорта не доверяет чистоте лыжников своей сборной? Трудно поверить, что такой штраф получил бы спортсмен, если бы подал в суд на федерацию, попавшись на допинге. Сумма после суда, очевидно, была бы разумной», — заявил представитель спортсменов изданию Ilta-Sanomat.

«Надо, чтобы спортсмены даже не думали о допинге»

В федерации сразу объяснили свою позицию. Генеральный директор организации Исмо Хямяляйнен сообщил, что он лично предложил такую огромную сумму, чтобы призвать стороны к открытой дискуссии.

«В лыжном, как и в других видах спорта, не место ситуации, когда нужно обсуждать штраф за допинг, – пояснил Хямяляйнен. – Необходимо, чтобы ни один спортсмен даже не думал об использовании допинга, тогда и размер штрафа не будет никого волновать. Я жаждал откровенного разговора со спортсменами, и он прошёл в хорошем настроении. Трудные вещи в жизни обычно следует решать именно так: сначала смелое обсуждение, затем совместно принятое решение и движение вперёд. Федерация лыжного спорта ни в коем случае не хочет тормозить профессиональную или спортивную деятельность спортсменов, а, наоборот, всегда готова максимально помогать. Это главная цель продления контракта со спортсменом».

С одной стороны, позиция федерации предельно понятна – если ты не употребляешь допинг, то и размер штрафа за него тебя волновать не должен. В связи с этим возникают нехорошие предположения о лыжниках, которые отказались подписывать контракт из-за крупного размера выплат. Да и постоянные обвинения скандинавов и финнов в том, что они легальные «астматики», ненамеренно подкрепляются подобными историями.

С другой стороны, если спортсмен действительно попадётся на допинге, ему придётся выложить действительно крупную сумму в качестве ущерба. А ведь бывают случаи, когда запрещённые вещества попадают в организм не намеренно, а с лекарствами. Например, как у нашего лыжника Сергея Волкова. Вероятно, подобным и были обеспокоены финны.

«Размер штрафа должен быть равен ущербу»

На сторону лыжников в споре с федерацией встал и ведущий спортивный юрист Финляндии Олли Раусте. По его мнению, такая сумма ничем не обоснована.

«Исходным пунктом закона о договорных штрафах является то, что для того, чтобы они были действительными, они должны быть в разумной пропорции к ущербу, причинённому нарушением, – объяснил Раусте. – Размер штрафа должен быть равен фактическому ущербу. Сумма договорной неустойки не может превышать десятикратный размер фактических убытков. В противном случае суд сочтёт штраф необоснованным. Особенно учитывая, что тут не было места для переговоров. Ассоциация не спрашивает спортсмена о сумме, которая должна быть записана в качестве штрафа, это одностороннее требование».

По словам юриста, эта сумма может сыграть важную роль при судебном разбирательстве. Учитывая, что размер штрафа необоснованно завышен, крайне сложно будет оправдать его нанесённым ущербом.

Раусте также поднял вопрос, будет ли корректно выписывать одинаковую неустойку в € 500 тыс. и новичку сборной, и опытному спортсмену национальной команды. Действительно, если даже для звезды сборной эта сумма считается внушительной, что уж говорить о спортсмене, который только начал свой путь в основной команде?

В результате дискуссии, возникшей на радость Исмо Хямяляйнену, федерации пришлось идти на уступки лыжникам. Сумма штрафа была снижена до € 150 тыс. (около 9,4 млн рублей). По всей видимости, подобное предложение лыжников сборной Финляндии в конечном счёте устроило.