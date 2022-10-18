Юлия Ступак: с 2017 года в женских лыжах произошёл переворот. И происходит до сих пор

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала о перевороте, который, по её мнению, случился в женских лыжных гонках.

«В 2016 году мы, будучи в основной команде, приехали на молодёжный чемпионат мира. Приехали уже с Кубка мира, где бегали с элитой. Само собой, медали нам «навешали» ещё задолго до молодёжного мира. Мы не подводились, а просто приехали максимально расслабленные. Дальше было то, что сейчас я воспринимаю как вовремя усвоенный урок… Медали мы не завоевали. Да и выступила я очень слабо. После того как я, стоя в стороне, смотрела, как ребята радуются своим медалям, я сказала, что через год я буду так же радоваться медалям со взрослого чемпионата мира. Ребята, которые были рядом со мной в тот момент, просто улыбнулись и пожелали удачи.

Спустя год ситуация следующая: я стою на пьедестале чемпионата мира в Лахти. Поверьте, тогда это было что-то за гранью реального. В нас не верил практически никто. Медали женщины в лыжных гонках не завоёвывали на тот момент уже достаточно долго. С 2017 года в женских лыжных гонках произошёл переворот. И я считаю, что происходит до сих пор. Ну а я пока в строю. Продолжаю видеть в этом виде спорта больше, чем просто бега», — написала Ступак в своих социальных сетях.

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