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«Наш папка приехал». Жена Александра Большунова показала подарки от мужа

«Наш папка приехал». Жена Александра Большунова показала подарки от мужа
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Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, в социальных сетях показала подарки от супруга.

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. У них родилась дочь Ева. Анна – бывшая лыжница сборной России.

«Наш папка приехал», — подписала фото Анна. Ранее на сборах в Сочи Большунов выиграл две контрольные тренировки.

Фото: из личного архива Александра Большунова

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

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