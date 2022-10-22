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Жена Александра Большунова рассказала, как сбросила 15 кг после рождения дочери

Жена Александра Большунова рассказала, как сбросила 15 кг после рождения дочери
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Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, в рамках рубрики «Вопрос-Ответ» в социальных сетях рассказала, сколько килограммов набрала во время беременности.

Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. У них родилась дочь Ева. 25-летняя Анна – бывшая лыжница сборной России.

Фото: из личного архива Анны Большуновой

«Набрала 20. Сбросила 15. Пора подключать спорт и питание. Как удалось сбросить? Они ушли в первые две недели. Потом вес встал, но я и ем всё, что хочу. Пора браться за себя, ждала разрешения врача на спорт, так мне легче совмещать с питанием. Вчера врач разрешил заниматься спортом, и я сразу побежала», — призналась Большунова.

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