Жена Большунова отреагировала на вопрос о том, что дочь Спицова тоже зовут Ева
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Анна Большунова (Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова, рассказала о выборе имени для дочери.
Александр и Анна поженились в апреле 2021 года. 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. У них родилась дочь Ева. 25-летняя Анна – бывшая лыжница сборной России.
Большунова проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Почему назвали Евой? У Дениса Спицова (олимпийский чемпион в эстафете, бронзовый призёр в разделке. – Прим. «Чемпионата») тоже Ева», — спросил один из пользователей.
«Если нам нравится имя и мы выбрали его, то мне всё равно, кто и как называет своих детей. На всём белом свете ещё столько Ев. Не тот ориентир вы выбрали», — ответила Большунова.
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