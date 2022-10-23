Сергей Крянин — о решении FIS: надежда всегда умирает последней, но у меня её не было

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских и белорусских атлетов на сезон-2022/2023.
«Надежда всегда умирает последней, но у меня её не было. У нас федерация подготовилась к этому, были увеличены этапы Кубка России. Многие говорят, что мы потеряем конкуренцию — но мы ничего не потеряем, а только выиграем. Почему? У нас повысится конкуренция внутри страны. Молодые лыжники у нас подрастают, показывают результаты, поэтому смогут побороться и оказать сопротивление нашим лидерам», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее своё мнение относительно решения FIS выразил немецкий тренер Маркус Крамер.
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