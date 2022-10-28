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«Надеюсь, эта ситуация не навечно». Лыжник Черноусов — о конкуренции без сборной России

«Надеюсь, эта ситуация не навечно». Лыжник Черноусов — о конкуренции без сборной России
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Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в лыжном марафоне Илья Черноусов выразил надежду, что российским лыжникам вернут допуск на международные соревнования. Напомним, решение об отстранении было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нужно понимать, что конкуренция – основа спорта, она придаёт интерес к тому, что происходит. Спортсменам интереснее соревноваться со всеми сильнейшими, а болельщикам — наблюдать за такой борьбой, но я надеюсь, что эта ситуация не навечно. Хочется пожелать спортсменам честного соперничества, а болельщикам – самых ярких соревнований», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Ильёй Черноусовым читайте на «Чемпионате»:

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