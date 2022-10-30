Горбунова выиграла спринт на соревнованиях в Алдане, Крупицкая с падением — 6-я

В Алдане (республика Якутия) прошёл женский спринт классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Его уверенно выиграла Лидия Горбунова, второе место заняла Яна Кирпиченко, тройку призёров замкнула представительница Казахстана Анна Мельник.

Всероссийские соревнования в Алдане. Спринт. Женщины. Классический стиль

1. Лидия Горбунова – 3.52,38.

2. Яна Кирпиченко – отставание +0,78 секунды.

3. Анна Мельник (Казахстан) +0,88.

4. Анна Королёва (Беларусь) +0,95.

5. Анастасия Дубова +6,19.

6. Евгения Крупицкая +47,44.

Отметим, что победительница вчерашней гонки с раздельным стартом Евгения Крупицкая упала во время финального забега.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение российских спортсменов на грядущий сезон-2022/2023.