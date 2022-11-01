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ФЛГР выдвинула Вяльбе в качестве номинанта на государственную премию «Тренер года»

ФЛГР выдвинула Вяльбе в качестве номинанта на государственную премию «Тренер года»
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) раскрыла, кого выдвинула в качестве номинантов Национальной спортивной премии «Гордость России».

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выдвинут в качестве номинанта в категории «Спортсмен года».
Олимпийская чемпионка в эстафете, действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева выдвинута в качестве номинанта в категории «Спортсменка года».
Президент ФЛГР Елена Вяльбе выдвинута в качестве номинанта в категории «Тренер года».
Многолетний менеджер сборной России Юрий Чарковский выдвинут в качестве номинанта в категории «Эпоха спорта».

Премия «Гордость России» учреждена правительством России в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.

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