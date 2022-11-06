Фото: Александр Большунов вместе с женой и дочкой вышел на прогулку в Ханты-Мансийске

Опубликованы снимки с прогулки трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова вместе с женой Анной и новорождённой дочерью Евой в Ханты-Мансийске.

Александр и Анна Жеребятьева поженились в апреле 2021 года. А 27 августа 2022 года они впервые стали родителями. Анна – бывшая лыжница сборной России.

Напомним, в Ханты-Мансийске пройдёт контрольная тренировка сборной России перед стартом сезона-2022/2023, она состоится в рамках соревнований «Югория. Первый снег».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Большунов получил повреждение на тренировке и пропустит спринтерскую гонку в Ханты-Мансийске, которая пройдёт завтра, 7 ноября.

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов на целый сезон.