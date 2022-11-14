Австрийский горнолыжник получил серьёзные травмы в результате падения во время тренировки

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в скоростном спуске, участник двух Олимпийских игр, австрийский горнолыжник Макс Франц был доставлен в больницу Vail Health Hospital в Колорадо (США) после падения во время тренировки.

Инцидент произошёл всего за несколько дней до первых скоростных спусков сезона. При осмотре у спортсмена были диагностированы переломы обеих ног и рваная рана правой руки. Франц вынужден будет пропустить предстоящий сезон.

«Макс не очень хорошо выполнил двойной левый поворот, затем его зацепило верхней частью тела, после чего произошло падение. Это очень прискорбно, потому что у него были большие планы на этот сезон с его новым поставщиком лыж.



Это огромная потеря для нашей команды. Я хочу, чтобы Макс вернулся как можно скорее», — сказал спортивный директор мужской сборной Австрии по горнолыжному спорту Марко Пфайфер.