Американская горнолыжница совершила каминг-аут. Её поддержала Джессика Диггинс

Участница зимних Олимпийских игр 2018 года, призёр этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах американка Бризи Джонсон в своих социальных сетях совершила каминг-аут, рассказав о своей бисексуальной ориентации.

«Я хотела рассказать обо всём ещё до начала сезона», — написала 26-летняя спортсменка.

Также Джонсон поддержала всех людей, принадлежащих к сексуальным и гендерным меньшинствам.

«Я хочу показать этим, что мы существуем, мы нормальные и можем делать то, что хотим», — добавила горнолыжница.

Пост Джонсон вызвал одобрительную реакцию со стороны многих спортсменов.

«Любовь есть любовь. Я твой фанат, Бризи», — прокомментировала пост Джонсон звезда лыжных гонок Джессика Диггинс.