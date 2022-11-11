Американская горнолыжница совершила каминг-аут. Её поддержала Джессика Диггинс
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Участница зимних Олимпийских игр 2018 года, призёр этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах американка Бризи Джонсон в своих социальных сетях совершила каминг-аут, рассказав о своей бисексуальной ориентации.
«Я хотела рассказать обо всём ещё до начала сезона», — написала 26-летняя спортсменка.
Также Джонсон поддержала всех людей, принадлежащих к сексуальным и гендерным меньшинствам.
«Я хочу показать этим, что мы существуем, мы нормальные и можем делать то, что хотим», — добавила горнолыжница.
Пост Джонсон вызвал одобрительную реакцию со стороны многих спортсменов.
«Любовь есть любовь. Я твой фанат, Бризи», — прокомментировала пост Джонсон звезда лыжных гонок Джессика Диггинс.
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