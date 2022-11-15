«Это не массаж — это рай на два часа...» Юлия Ступак показала свежее фото
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, сделанное после массажа. По словам Ступак, ей очень понравился массаж.
«Это был не массаж. Это просто рай на два часа...» — подписала фотографию Юлия.
Фото: из личного архива юлии ступак
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заработала 163 очка и заняла 35-е место в общем зачёте. Победу одержала её соотечественница Наталья Непряева, которая к тому же выиграла престижную многодневку «Тур де Ски». Непряева заработала 973 очка и опередила американку Джессику Диггинс и представительницу Швеции Эббу Андерссон, на счету которых 818 и 784 очка соответственно.
Комментарии
- 15 ноября 2022
-
15:09
-
14:56
-
14:21
-
14:20
-
13:14
-
12:11
-
09:13
- 14 ноября 2022
-
21:30
-
15:15
-
13:42
-
11:17
-
00:35
- 13 ноября 2022
-
16:16
-
15:39
- 12 ноября 2022
-
15:18
-
10:15
-
10:03
- 11 ноября 2022
-
23:10
-
16:16
-
15:01
-
13:36
-
12:58
- 10 ноября 2022
-
22:38
-
13:25
-
13:01
- 9 ноября 2022
-
12:56
-
12:41
-
11:31
-
10:55
-
10:41
-
10:07
-
09:56
-
08:08
- 8 ноября 2022
-
20:50
-
15:57
Партнерский контент