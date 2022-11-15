«Это не массаж — это рай на два часа...» Юлия Ступак показала свежее фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, сделанное после массажа. По словам Ступак, ей очень понравился массаж.

«Это был не массаж. Это просто рай на два часа...» — подписала фотографию Юлия.

Фото: из личного архива юлии ступак

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заработала 163 очка и заняла 35-е место в общем зачёте. Победу одержала её соотечественница Наталья Непряева, которая к тому же выиграла престижную многодневку «Тур де Ски». Непряева заработала 973 очка и опередила американку Джессику Диггинс и представительницу Швеции Эббу Андерссон, на счету которых 818 и 784 очка соответственно.