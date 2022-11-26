Елена Вяльбе: меня Кубок мира абсолютно не волнует. Не смотрю. И смотреть не буду

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе ответила, следит ли за гонками стартовавшего Кубка мира – 2022/2023. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не допустила российских спортсменов до международных стартов в грядущем сезоне.

«Меня Кубок мира абсолютно не волнует. Не смотрю. И смотреть не буду. Мне неинтересно, что там и кто там», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Стартовый этап Кубка мира проходит в Руке (Финляндия). Вчера, 25 ноября, там состоялись классические спринты. У женщин победу одержала представительница Швеции Эмма Рибом, у мужчин уверенно финишировал первым пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.