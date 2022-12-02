«Никакого негатива в адрес России нет». Коростелёв — об общении с лыжниками из Норвегии

Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, ответил на вопрос об отношении к спортсменам из России со стороны их зарубежных коллег.

«Регулярно общаюсь с норвежцами и итальянцами. Они выражают сожаление, что меня нет сейчас на международных стартах, было бы интересно посоревноваться друг с другом. Никакого негатива в адрес России они не выражали, человеческие отношения такими и остались. Мне тоже жаль, что никого из россиян на Кубке мира нет. Могли бы сейчас бегать там и сделать соревнования гораздо интереснее. Но мы бегаем у себя. И я считаю, что Кубок России по своему уровню сопоставим с Кубком мира. И вообще нужно жить с позитивным настроем», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Эксклюзивное интервью с Савелием Коростелёвым на «Чемпионате» выйдет сегодня в 13:00.