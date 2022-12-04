Стало известно, по какой причине Непряева и Терентьев пропустили разделки на 2-м этапе КР

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил, по какой причине его подопечные – олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева и бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев – пропустили гонки с раздельным стартом в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023, который прошёл в Хакасии (Вершина Тёи).

«У нас была такая договорённость, что будем пропускать определённые гонки. Решили дать им больше отдохнуть перед мини-туром в Чусовом. Там уже пропускать гонки нельзя, там нужно будет бежать весь тур. Со здоровьем у них всё в порядке, это был плановый пропуск», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, осенью стало известно, что Непряеву и Терентьева связывают романтические отношения.