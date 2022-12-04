Экологические активисты устроили акцию протеста во время мужского масс-старта на КМ

Во время сегодняшнего мужского классического масс-старта на 20 км на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) экологические активисты устроили акцию протеста.
Активисты зажгли дымовой факел рядом с трассой, по которой ехали лыжники, а затем выбежали на трассу с плакатом, на котором было написано «Stopp oljeletinga!», что в переводе означает «остановите поиски нефти!». Также участники инцидента вылили на снего некую красную жидкость.
В итоге пятеро активистов были уведены с трассы. Позже ими занялась полиция.
«Я попробовал задержать дыхание, когда проезжал мимо факела, а потом увидел их сидячими на трассе. Организаторам не удалось увести всех, когда мы пробегали мимо, потому что это случилось очень быстро, но они смогли сгруппировать их в центре, так что мы смогли обойти их по сторонам.
Когда мы проезжали там в следующий раз, на трассе всё было нормально, но секунданты сказали, что там была разлита нефть», — сказал норвежcкий лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет в интервью NRK.
«Я всё хорошо видел, потому что мне пришлось покинуть лыжню. К счастью, они сделали это на подъеме, а не на спуске. Иначе это грозило бы отменой гонки из-за массовых падений. У меня нет никаких мыслей об этом. Можно было засветить этот кадр по телевидению и другим способом. Это могло быть опасно. Если бы они лучше разбирались в лыжных гонках, то могли бы сделать это на спуске, что плохо бы закончилось», — добавил победитель гонки Пол Голберг.
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