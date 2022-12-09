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Видеообзор успеха Надине Фендрих в классическом спринте на третьем этапе Кубка мира

Видеообзор успеха Надине Фендрих в классическом спринте на третьем этапе Кубка мира
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Швейцарская лыжница Надине Фендрих стала победительницей соревнований в женском классическом спринте на дистанции 1,4 км на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия).

На 0,9 секунды она опередила представительницу Норвегии Лотту Уднес Венг. Третьей стала финка Юханна Матинтало.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 3-й этап. Бейтостёлен. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Надине Фендрих (Швейцария) — 2.57,3.
2. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — отставание 0,9 секунды.
3. Юханна Матинтало (Финляндия) + 1,4.
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 3,2.
5. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) + 7,9.
6. Тереза Беранова (Чехия) + 9,1.

Это вторая в карьере победа швейцарской лыжницы на этапах Кубка мира. В 2020 году в Дрездене она также выиграла спринт.

Фендрих является серебряным призёром чемпионата мира 2021 года в командном спринте и участницей Олимпийских игр 2018 года.

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