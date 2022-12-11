Большунов: на Кубке мира сейчас медали и очки раздаются просто так. Клебо заберёт своё
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов критически высказался об уровне конкуренции на этапах Кубка мира, который из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) проходит без российских спортсменов.
«Смотрю сейчас Кубок мира и понимаю, что там медали и очки просто так раздаются: хочешь — бери. Выходи и забирай. В первые три места сейчас заехать — без проблем. Клебо не первый в общем зачёте? Он топовый спортсмен, знает, какие гонки бежать, какие — нет. Впереди ещё целый длинный сезон, у Йоханнеса ещё будет много шансов забрать своё и забрать Кубок мира», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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