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Большунов рассказал, почему не подошёл к Терентьеву после командного спринта на Олимпиаде

Большунов рассказал, почему не подошёл к Терентьеву после командного спринта на Олимпиаде
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему не подошёл к Александру Терентьеву после эстафеты в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Как правило, все замечают только негатив. Если Большунов – всё всегда плохо, он никогда не подойдёт. На той же Олимпиаде я завершил свой этап, передал Саньку эстафету, потом накрылся курткой и попытался передать ему все силы, которые ещё были у меня. Сидел и думал: «Саня, пожалуйста, сделай всё, на что ты сейчас способен, забери все мои силы». Я замер, укрылся курткой с головой, не смотрел на табло и ничего не слышал и не видел. Только после слов диктора посмотрел на табло и увидел, что мои попытки передать ему свои силы не помогли. Конечно, когда ты борешься за первое место, то любое другое – поражение. Но чуть позже я подошёл к Саше, мы обнялись и поздравили друг друга. Этого уже никто не показал, ну и ладно. И всё же мы проиграли, а не выиграли», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:

«Я всегда и всем говорю прямо в лицо». Пламенное интервью с Александром Большуновым «Я всегда и всем говорю прямо в лицо». Пламенное интервью с Александром Большуновым
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