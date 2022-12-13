«Я видел, что Илюха боится меня». Спицов — о борьбе с Семиковым на финише пасьюта

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Денис Спицов прокомментировал третье место в классическом пасьюте на третьем этапе Кубка России в Чусовом.
«Я говорил Илье (Семикову. — Прим. «Чемпионата»), что надо поработать? Я видел, что Илюха боится меня (смеётся). Я шёл с запасом, и он боялся, что я за ним отсижусь и на финише потом обойду. Моей же задачей было выиграть у Артёма (Мальцева. — Прим. «Чемпионата»), потому что в дистанционном зачёте у нас маленькая разница. Я Артёму перед этим стартом сказал: «Гонки тут уже покажут, что будет в Кирово-Чепецке. Там бежать тридцатку. Проиграв Большунову 30 секунд, ты автоматически становишься вторым». Я доволен, три секунды проиграл на классике, это здорово. У Илюшки лыжи лучше были, это было заметно. Нет, решили всё не лыжи, просто Илья на классике сильнее. Я доволен тем, как чувствовалась гонка, как бежалось и терпелось. Для меня это сверхрезультат в классике. Я рассчитывал на топ-6, а я третий», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 13 декабря 2022
-
12:56
-
12:37
-
12:18
-
11:58
-
11:45
-
11:30
-
11:13
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:35
-
08:15
- 12 декабря 2022
-
23:17
-
23:06
-
23:00
-
22:38
-
22:21
-
21:29
-
20:21
-
19:42
-
19:32
-
19:21
-
18:46
-
18:27
-
16:00
-
12:05
-
11:36
-
11:15
-
10:40
-
00:16
- 11 декабря 2022
-
19:25
-
18:35
-
18:13
-
17:53