«Я видел, что Илюха боится меня». Спицов — о борьбе с Семиковым на финише пасьюта

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Денис Спицов прокомментировал третье место в классическом пасьюте на третьем этапе Кубка России в Чусовом.

«Я говорил Илье (Семикову. — Прим. «Чемпионата»), что надо поработать? Я видел, что Илюха боится меня (смеётся). Я шёл с запасом, и он боялся, что я за ним отсижусь и на финише потом обойду. Моей же задачей было выиграть у Артёма (Мальцева. — Прим. «Чемпионата»), потому что в дистанционном зачёте у нас маленькая разница. Я Артёму перед этим стартом сказал: «Гонки тут уже покажут, что будет в Кирово-Чепецке. Там бежать тридцатку. Проиграв Большунову 30 секунд, ты автоматически становишься вторым». Я доволен, три секунды проиграл на классике, это здорово. У Илюшки лыжи лучше были, это было заметно. Нет, решили всё не лыжи, просто Илья на классике сильнее. Я доволен тем, как чувствовалась гонка, как бежалось и терпелось. Для меня это сверхрезультат в классике. Я рассчитывал на топ-6, а я третий», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.