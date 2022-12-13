Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова впереди всех, Истомина ворвалась в тройку
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В Чусовом (Пермский край) завершилась женская 10-километровая гонка преследования классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Второе место заняла призёр этапа Кубка мира Мария Истомина. Третий результат показала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.
По итогам соревнований произошли изменения в общем зачёте Кубка России. В частности, на третье место поднялась серебряный призёр сегодняшней гонки Мария Истомина.
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины
- Вероника Степанова — 425.
- Екатерина Смирнова — 327.
- Мария Истомина — 319.
- Наталья Непряева — 227.
- Алиса Жамбалова — 215.
- Анастасия Фалеева — 209.
- Анастасия Прокофьева — 201.
- Анна Грухвина — 195.
- Лариса Рясина — 188.
- Лидия Горбунова — 183.
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