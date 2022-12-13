Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова впереди всех, Истомина ворвалась в тройку

В Чусовом (Пермский край) завершилась женская 10-километровая гонка преследования классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Второе место заняла призёр этапа Кубка мира Мария Истомина. Третий результат показала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.

По итогам соревнований произошли изменения в общем зачёте Кубка России. В частности, на третье место поднялась серебряный призёр сегодняшней гонки Мария Истомина.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

Вероника Степанова — 425. Екатерина Смирнова — 327. Мария Истомина — 319. Наталья Непряева — 227. Алиса Жамбалова — 215. Анастасия Фалеева — 209. Анастасия Прокофьева — 201. Анна Грухвина — 195. Лариса Рясина — 188. Лидия Горбунова — 183.