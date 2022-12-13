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Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова впереди всех, Истомина ворвалась в тройку

Общий зачёт Кубка России у женщин: Степанова впереди всех, Истомина ворвалась в тройку
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В Чусовом (Пермский край) завершилась женская 10-километровая гонка преследования классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Второе место заняла призёр этапа Кубка мира Мария Истомина. Третий результат показала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.

По итогам соревнований произошли изменения в общем зачёте Кубка России. В частности, на третье место поднялась серебряный призёр сегодняшней гонки Мария Истомина.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

  1. Вероника Степанова — 425.
  2. Екатерина Смирнова — 327.
  3. Мария Истомина — 319.
  4. Наталья Непряева — 227.
  5. Алиса Жамбалова — 215.
  6. Анастасия Фалеева — 209.
  7. Анастасия Прокофьева — 201.
  8. Анна Грухвина — 195.
  9. Лариса Рясина — 188.
  10. Лидия Горбунова — 183.
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