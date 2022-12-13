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Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: тройка лидеров — без изменений

Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: тройка лидеров — без изменений
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В Чусовом (Пермский край) завершилась мужская 15-километровая гонка преследования классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял призёр этапа Кубка мира Илья Семиков. Третий результат показал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов.

По итогам соревнований произошли изменения в дистанционном зачёте Кубка России. В частности, на четвёртое место поднялся серебряный призёр сегодняшней гонки Илья Семиков. При этом в лидирующей тройке обошлось без изменений.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины

  1. Александр Большунов — 293.
  2. Денис Спицов — 253.
  3. Артём Мальцев — 242.
  4. Илья Семиков — 217.
  5. Иван Якимушкин — 173.
  6. Андрей Мельниченко — 167.
  7. Алексей Червоткин — 161.
  8. Евгений Семяшкин — 123.
  9. Андрей Собакарёв — 120.
  10. Максим Зубцов — 119.
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