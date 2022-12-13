Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: тройка лидеров — без изменений
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В Чусовом (Пермский край) завершилась мужская 15-километровая гонка преследования классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял призёр этапа Кубка мира Илья Семиков. Третий результат показал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов.
По итогам соревнований произошли изменения в дистанционном зачёте Кубка России. В частности, на четвёртое место поднялся серебряный призёр сегодняшней гонки Илья Семиков. При этом в лидирующей тройке обошлось без изменений.
Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины
- Александр Большунов — 293.
- Денис Спицов — 253.
- Артём Мальцев — 242.
- Илья Семиков — 217.
- Иван Якимушкин — 173.
- Андрей Мельниченко — 167.
- Алексей Червоткин — 161.
- Евгений Семяшкин — 123.
- Андрей Собакарёв — 120.
- Максим Зубцов — 119.
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