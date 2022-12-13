Дистанционный зачёт Кубка России у мужчин: тройка лидеров — без изменений

В Чусовом (Пермский край) завершилась мужская 15-километровая гонка преследования классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России. Её победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второе место занял призёр этапа Кубка мира Илья Семиков. Третий результат показал олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Денис Спицов.



По итогам соревнований произошли изменения в дистанционном зачёте Кубка России. В частности, на четвёртое место поднялся серебряный призёр сегодняшней гонки Илья Семиков. При этом в лидирующей тройке обошлось без изменений.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Мужчины

Александр Большунов — 293. Денис Спицов — 253. Артём Мальцев — 242. Илья Семиков — 217. Иван Якимушкин — 173. Андрей Мельниченко — 167. Алексей Червоткин — 161. Евгений Семяшкин — 123. Андрей Собакарёв — 120. Максим Зубцов — 119.