Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Степанова вплотную приблизилась к Смирновой

В Чусовом (Пермский край) завершилась женская 10-километровая гонка преследования классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Второе место заняла призёр этапа Кубка мира Мария Истомина. Третий результат показала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.

По итогам соревнований произошли изменения в дистанционном зачёте Кубка России. В частности, на третье место поднялась Анастасия Прокофьева, а Вероника Степанова до двух очков сократила отставание от лидирующей Екатерины Смирновой.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины

Екатерина Смирнова — 262. Вероника Смирнова — 260. Анастасия Прокофьева — 201. Мария Истомина — 199. Лариса Рясина — 168. Алиса Жамбалова — 158. Лидия Горбунова — 149. Диана Артемьева — 139. Анастасия Фалеева — 136. Майя Якунина — 110.