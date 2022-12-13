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Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Степанова вплотную приблизилась к Смирновой

Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Степанова вплотную приблизилась к Смирновой
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В Чусовом (Пермский край) завершилась женская 10-километровая гонка преследования классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка России. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова. Второе место заняла призёр этапа Кубка мира Мария Истомина. Третий результат показала представительница Тюменской области Екатерина Смирнова.

По итогам соревнований произошли изменения в дистанционном зачёте Кубка России. В частности, на третье место поднялась Анастасия Прокофьева, а Вероника Степанова до двух очков сократила отставание от лидирующей Екатерины Смирновой.

Лыжные гонки. Кубок России. Дистанционный зачёт. Женщины

  1. Екатерина Смирнова — 262.
  2. Вероника Смирнова — 260.
  3. Анастасия Прокофьева — 201.
  4. Мария Истомина — 199.
  5. Лариса Рясина — 168.
  6. Алиса Жамбалова — 158.
  7. Лидия Горбунова — 149.
  8. Диана Артемьева — 139.
  9. Анастасия Фалеева — 136.
  10. Майя Якунина — 110.
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