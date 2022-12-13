Рэндалл высказалась об отказе Карлссон выйти на награждение на третьем этапе Кубка мира

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, американская лыжница Киккан Рэндалл отреагировала на решение шведки Фриды Карлссон не выйти на награждение после бронзы в разделке на 10 км на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене (Норвегия).

Напомним, спортсменка не появилась на подиуме из-за сильного мороза, от которого удалось спастись только в тёплой палатке.

«Было видно, как Фрида страдает в конце гонки. Возможно, у неё сильно замёрзли руки. Но, мне кажется, спортсмены с большим послужным списком порой забывают, насколько это особенный момент – быть на подиуме в первый раз. Кальво впервые завоевала медаль, на глазах у своих болельщиков. Очень обидная ситуация. Когда три спортсмена встают на ступеньки и празднуют – это нечто особенное.



Знаю, что в FIS ранее обсуждали идею штрафовать спортсменов, если они не выходят на награждение. Интересно, идут ли подобные обсуждения сейчас. Я понимаю, что FIS подстраивается под телевидение – это контракты, деньги от спонсоров, благодаря которым Кубок мира существует. В то же время нельзя подвергать опасности спортсмена. Истина где-то посередине. Думаю, лучший выход – учиться на таких вот моментах и понимать, что должен быть план действий на случай непредвиденных обстоятельств.



Что касается спортсменов, они должны понимать, насколько важно, чтобы зрители узнавали их поближе. Понимаю, что после тяжёлой гонки хочется поскорее уйти в тепло, тем более в голове мысли о следующем соревновательном дне. Но на тебе лежит ответственность, ты представляешь свой вид спорта. Думаю, мы должны лучше обучать этому спортсменов, объяснять им, что так они вносят вклад в развитие лыжных гонок», — сказала Рэндалл в подкасте FasterSkier.