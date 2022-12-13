«Вопрос в том, как найти правильный баланс». Кершоу — об отказе Карлссон выйти на подиум

Участник четырёх Олимпийских игр (2006, 2010, 2014, 2018), бывший канадский лыжник Девон Кершоу, комментируя отказ шведки Фриды Карлссон выйти на награждение после бронзы в разделке на 10 км на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене, заявил, что подобные инциденты могут ослабить позиции лыжных гонок в борьбе за спонсоров с другими зимними видами спорта.

Напомним, Карлссон не появилась на подиуме из-за сильного мороза, от которого удалось спастись только в тёплой палатке.

«Кальво впервые в карьере попала на подиум, а Фрида Карлссон не пришла на эту церемонию награждения. Видеть двух девушек на подиуме вместо трёх… Даже не знаю. Я вовсе не виню Карлссон. Она очень сильно замёрзла, была в плохом состоянии после финиша, ей было тяжело. Ей очень тяжело далась концовка – видели бы вы её состояние. Вопрос в том, как найти правильный баланс.



Организатором хочется, чтобы церемония награждения попала в телеэфир. Спортивный день очень насыщенный, и после лыжных гонок идут другие соревнования, так что телевидению нужна компактность. Но в то же время надо думать — что лучше? Насколько хороша картинка, когда на подиуме только два человека? Может, лучше просто не показать подиум, дать Фриде 20 минут. Да, телеэфир останется без церемонии. Но вы видели, как Карлссон рухнула на снег, Диггинс тоже. Все знали, насколько там холодно. Тогда у людей была бы возможность получить красивые фотографии с тремя девушками на подиуме. Эти фотографии пошли бы в газеты и в онлайн-издания, видео было бы доступно позднее для просмотра. Это проблема лыжных гонок в целом, не только Фриды или FIS.



Схожая проблема постоянно происходит и в миксте, где журналисты ждут спортсменов. Лыжники просто бегут в машину, когда у них плохие гонки. Такого не бывает на чемпионате мира по футболу или в NFL. Не припомню, чтобы за последние восемь лет в биатлоне, тоже зимнем виде спорта, были случаи, когда кто-то не приходил на подиум. Это ведь не единичный случай в лыжных гонках, здесь подобное происходит время от времени. В 2012 году, когда я занял второе место в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона, Петтер Нортуг не пришёл на награждение. «Большой хрустальный глобус» торжественно вручали Дарио Колонье, а там были только двое — он и я. Такие моменты выставляют наш вид спорта в плохом свете, когда лыжные гонки борются за спонсоров с другими зимними видами спорта», – сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.