Большунов, Степанова и другие заработали повышенные призовые за выступление в Чусовом

Стало известно, какие призовые получили российские лыжники за выступление на третьем этапе Кубка России — 2022/2023 в Чусовом (Пермский край).

Помимо стандартных сумм, которые полагаются победителям и членам топ-6 в отдельной гонке (от 100 тыс. до 10 тыс. рублей), лыжники получили деньги за итоговую позицию в зачёте мини-тура в Чусовом.

Призовые за участие в мини-туре в Чусовом:

1-е место – 200 тыс.;

2-е место – 160 тыс.;

3-е место – 120 тыс.;

4-е место – 80 тыс.;

5-е место – 40 тыс.;

6-е место – 20 тыс.

Таким образом, триумфатор данных соревнований у женщин Вероника Степанова (выиграла все гонки) получит за выступление в Чусовом 500 тыс. рублей. Победитель мини-тура у мужчин Александр Большунов – 480 тыс. рублей.