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Большунов, Степанова и другие заработали повышенные призовые за выступление в Чусовом

Большунов, Степанова и другие заработали повышенные призовые за выступление в Чусовом
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Стало известно, какие призовые получили российские лыжники за выступление на третьем этапе Кубка России — 2022/2023 в Чусовом (Пермский край).

Помимо стандартных сумм, которые полагаются победителям и членам топ-6 в отдельной гонке (от 100 тыс. до 10 тыс. рублей), лыжники получили деньги за итоговую позицию в зачёте мини-тура в Чусовом.

Призовые за участие в мини-туре в Чусовом:

1-е место – 200 тыс.;
2-е место – 160 тыс.;
3-е место – 120 тыс.;
4-е место – 80 тыс.;
5-е место – 40 тыс.;
6-е место – 20 тыс.

Таким образом, триумфатор данных соревнований у женщин Вероника Степанова (выиграла все гонки) получит за выступление в Чусовом 500 тыс. рублей. Победитель мини-тура у мужчин Александр Большунов – 480 тыс. рублей.

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