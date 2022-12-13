Елена Вяльбе резко отреагировала на введение Радой санкций против Большунова и Степановой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе жёстко отреагировала на новость о том, что Верховная Рада Украины одобрила введение санкций против нескольких российских спортсменов. В их число попал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов и олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

«Да насрать мы хотели на вашу Раду», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Также в санкционный список попали Камила Валиева, Светлана Журова, Григорий Дрозд, Антон Шипулин, Роман Широков, Пётр Ян, Александр Шлеменко, Вячеслав Фетисов, Александр Карелин, Анатолий Карпов, Муса Евлоев и другие российские спортсмены.